Piráti: „Protest už nám nebude fungovat.“ Horečně proto hledají, co může být jejich nové kouzlo

Pro Gregorovou sólo mise znamená více práce a méně asistentů, které by mohla s dalšími kolegy sdílet. Ale především je to vážný alarm pro celou stranu. Příští rok v říjnu budou další zásadní volby, tentokrát do Poslanecké sněmovny. Piráti aktuální fiasko stále ještě analyzují, uvnitř strany se už ale strhla lavina obav, které vyvolaly třetí neúspěšné volby v řadě. Na spoustu otázek ohledně setrvalého propadu zatím nemají odpověď, jedna věc je ale všem jasná už teď. Něco se musí zásadně změnit.