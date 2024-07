Národovecká kampaň ANO mi nedělala dobře

V listopadu se plánuju dát dohromady zdravotně, to jsem dlouho zanedbávala. V prosinci budu péct vánočku a od ledna bych měla začít pracovat, ideálně v Praze na Karlově univerzitě. Vypadá to, že budu mít roli na rektorátu, jejíž náplní by mělo být něco jako „otevíračka dveří“ pro know-how, finance i kontakty z mezinárodního prostředí. Zároveň jsem vždycky chtěla pracovat s mladými lidmi, takže teď mluvím s vedením Právnické fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK, že bych mohla mít seminář v angličtině a souviselo by to s mou agendou v Evropské komisi, asi by šlo o pohled na digitální svobody. Byla jsem teď dlouho vdaná za politiku. Jsem zvědavá, jak se budu cítit, až budu v tomhle ohledu svobodná a vyměním vliv za svobodu.