Efekt Clooney

Na to, aby Joe Biden co nejrychleji „zmizel“ z prezidentské kandidatury demokratů, tlačilo od osudové debaty s Donaldem Trumpem na konci června 2024 mnoho politických figur i veřejně známých osobností. Tlak se mnohonásobně zvýšil ve chvíli, kdy v The New York Times zveřejnil svůj komentář třiašedesátiletý herec George Clooney. V solidně vyargumentovaném a osobně laděném textu píše hollywoodská celebrita o tom, že Biden může zachránit „americkou demokracii“ jen tím, že odstoupí z prezidentského klání. „Miluju Joea Bidena. Jako senátora. Jako viceprezidenta a jako prezidenta. Považuji ho za přítele a věřím v něj. Nicméně on ani nikdo jiný z nás nedokáže vyhrát bitvu s časem,“ napsal Clooney v první polovině července v úvodu emočně laděného textu.