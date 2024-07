Politici chtějí, aby se soudci lépe vzdělávali. Ohrožují tím jejich nezávislost?

I když dnes mají soudci povinnost se vzdělávat (ale to, jestli a jak důsledně tak činí, se nekontroluje), nejsou stanovené žádné konkrétní požadavky a za nedodržení nehrozí žádný postih. Každý soudce by měl povinnost stanovit si individuální vzdělávací plán, který by si musel vypracovat a naplňovat (oblasti, ve kterých se soudci budou vzdělávat, mohou být různé a nemusí se nutně týkat zacházení se zvlášť zranitelnými oběťmi).