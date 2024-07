Čekání na Taylor Swift. Jaký vliv na politiku má George Clooney a další hvězdy?

Mezi hlasy vyzývajícími prezidenta Joea Bidena k odstoupení z kampaně v prvních dnech po nevydařeném televizním duelu vzbudil velkou pozornost zejména herec George Clooney. Komentář tohoto dlouholetého podporovatele demokratů v deníku New York Times mohl mít bez přehánění zásadní vliv na to, že Biden nakonec učinil těžké rozhodnutí a podpořil viceprezidentku Kamalu Harris. Jak mimořádné to je? A jakou roli hraje podpora známých osobností mezi demokraty a republikány? Nejen to rozebírají v podcastu Americká krása týdeníku Respekt Barbora Chaloupková, Jiří Sobota a jako host Andrea Procházková. Moderuje Štěpán Sedláček. Přečtete si také článek Efekt Clooney.