Naděje v boji proti technologickým gigantům

O co přesně šlo? Antimonopolní odbor amerického ministerstva spravedlnosti a 38 státních zástupců jednotlivých států žalovali mateřský holding společnosti Google, firmu Alphabet. Google podle obžaloby platí miliardy za to, aby přesvědčil společnosti, včetně gigantů jako Apple a Samsung, aby používaly jeho vyhledávač. Zástupci Googlu se bránili, že tak činili proto, aby vytvořili co nejlepší prostředí pro spotřebitele. Podle rozsudku ale Google nezákonně drží na trhu monopol. Oficiální odůvodnění soudu je, že výrobcům zařízení a bezdrátovým operátorům nabízí dohody o sdílení příjmů v hodnotě miliard dolarů výměnou za to, že se stane jejich výchozím vyhledávačem.