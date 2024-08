Advokáti se dočkali

Na základě vyhlášky ministerstva spravedlnosti se vyšší odměny advokáti a advokátky dočkají od 1. ledna 2025 a celkově půjde o navýšení o 629 milionů korun ze státního rozpočtu. „Mnohé položky advokátního tarifu nebyly aktualizovány více než deset let, což vedlo k disproporci mezi odměnami advokátů a provozními náklady. Právo na právní zastoupení je ústavním právem. Pokud by nedošlo k úpravě advokátního tarifu, byl by výkon tohoto práva v praxi ohrožen,“ řekl Pavel Blažek médiím.