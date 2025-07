Pravidla a zákony jsou tady pro nás, ne my pro ně 

Cokoli v lidském světě přetrvá pět set let, stojí za pozornost, protože se od toho jistě dá něco naučit. V hledání a výběru mnicha zvaného dalajlama, který je duchovním vůdcem daleké země zvané Tibet, je spousta věcí, které jako Evropané můžeme s klidem přeskočit. Jak v textu o dalajlamových devadesátinách píše kolega Marek Švehla (najdete ho na str. 36–40), není potřeba předstírat, že to pro nás bude srozumitelné. Dalajlama se koneckonců znovuzrozuje, v blízké budoucnosti tak učiní už popatnácté. Na to my tady kolem Labe a Vltavy nejsme zvyklí.