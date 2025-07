Tajemství znovuzrození nezmění ani věda, technologie nebo čínské politické manévry  

Tändzin Gjamccho, známý jako Jeho Svatost 14. dalajlama, se kvůli obtížím vysokého věku už nějaký čas nesetkává s americkými prezidenty ani necestuje za politiky do Evropy, včetně Prahy. I letos se ale stáří navzdory vydal na návštěvu tibetských komunit v Indii, jako to dělal celých sedmdesát let po svém útěku z Tibetu. Když je ve svém sídle v indickém městečku McLeod Gandž, posazeném na prvním svahu Himálaje ve výšce dva tisíce metrů nad mořem, přijímá třikrát týdně celé hodiny zástupy uctívačů buddhismu nebo jen obdivovatelů Tibetu z celého světa.