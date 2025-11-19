0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Technologie19. 11. 202510 minut

Co se ztrácí v překladu, když nám simultánně tlumočí umělá inteligence

Historie nabízí málo povzbudivých příkladů, kdy společnost na technologické změny reagovala promyšleně

Ross Benjamin
,
The Atlantic

Když jsem se dozvěděl o funkci „Live Translation“, kterou mají nová sluchátka AirPods od Applu, z paměti se mi vynořila vzpomínka na první noc v Berlíně před více než 20 lety. Právě jsem dokončil vysokou, byl jsem Američan s výzkumným stipendiem, který se po hlavě vrhl do studia němčiny. V baru bylo plno a útulno, všude cigaretový dým, hudba a smích, myšlenky jsem měl ještě rozmlžené po dlouhém letu – a také po pár skleničkách.

Snažil jsem se držet krok s konverzacemi, jež mi neustále unikaly. Z útržků, kterým jsem rozuměl, z gest, tónu hlasu, výrazů obličeje a kontextu jsem skládal, co jsem mohl, abych mezery zaplnil. Moje váhavé a nepřesné odpovědi byly omezené tím, co jsem byl schopen říct. Co by v angličtině plynulo bez námahy – a co by dnes díky sluchátkům šlo hladce –, vyžadovalo improvizaci a napjatou, nepolevující bdělost.

Vzpomínám si, jak jsem německé studentce literatury vyprávěl o své bakalářské práci o Paulu Celanovi. Její nadšené reakci jsem rozuměl sotva z poloviny. Ale pochopil jsem, že nějak souvisela s produktem, jímž byl proslulý její rodný kraj. Jak by to mohlo souviset s rumunským židovským básníkem, který přežil holokaust? Pak mi právě včas došlo, že mi špatně rozuměla. Moje výslovnost jeho jména jí zněla jako „Porzellan" a já jí odkýval všechny ty zajímavé věci, jež o téhle keramické hmotě říkala.

↓ INZERCE

Ale jak večer pokračoval, začal jsem si užívat zvláštní svobody, kterou mi přineslo odříznutí od výřečnosti v rodném jazyce. Vzhledem k omezeným zdrojům jsem musel sáhnout po přímočařejších a jednodušších prostředcích vyjadřování. Bez obvyklých vrstev taktu a verbální vytříbenosti – oněch propracovaných struktur, za nimiž se dovedeme umně skrývat – jsem zjistil, že mluvím s upřímnou syrovostí, za kterou jsem se trochu styděl a zároveň byla nečekaně povznášející.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články