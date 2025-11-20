Ján Markoš: Robert Fico má právo na svůj názor. Nemá však právo na vlastní realitu
I premiér, podobně jako každý občan, má právo na vlastní názory. Stejně tak na jejich veřejné vyslovování. Předseda vlády však nemá právo na vlastní fakta
Premiér nám upadá. A to podstatně rychlejším tempem než celá země. Kdo si pustil úplný záznam jeho přednášky pro studenty v Popradu, musel zůstat překvapen nad myšlenkovou prázdnotou jeho slov a vět.
Jeden příklad za všechny. Za osmdesát minut mluvil Robert Fico o potřebě respektovat jiný názor přesně 23krát. A přestože mantru o jiném názoru opakoval stále dokola, uspávaje studenty i vlastní komparz, nedokázal ji nijak smysluplně rozvinout. Z jeho úst nepadl žádný zajímavý argument. Nic, s čím by si jeden s chutí zapolemizoval.
Byl to festival banálnosti. A kolosální nuda.
Vyvracet nové náboženství Smeru, jehož klíčovým článkem víry je klauzule „respektujme jiný názor“ (a prvním artefaktem holubice z polystyrenu před úřadem vlády), je jako kopat fotbalový míč z metru do prázdné brány. Je to až dětinsky lehké.
