Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
20. 11. 20256 minut

Ján Markoš: Robert Fico má právo na svůj názor. Nemá však právo na vlastní realitu

I premiér, podobně jako každý občan, má právo na vlastní názory. Stejně tak na jejich veřejné vyslovování. Předseda vlády však nemá právo na vlastní fakta

Ján Markoš
,
Denník N

Premiér nám upadá. A to podstatně rychlejším tempem než celá země. Kdo si pustil úplný záznam jeho přednášky pro studenty v Popradu, musel zůstat překvapen nad myšlenkovou prázdnotou jeho slov a vět. 

Jeden příklad za všechny. Za osmdesát minut mluvil Robert Fico o potřebě respektovat jiný názor přesně 23krát. A přestože mantru o jiném názoru opakoval stále dokola, uspávaje studenty i vlastní komparz, nedokázal ji nijak smysluplně rozvinout. Z jeho úst nepadl žádný zajímavý argument. Nic, s čím by si jeden s chutí zapolemizoval. 

Byl to festival banálnosti. A kolosální nuda.

Vyvracet nové náboženství Smeru, jehož klíčovým článkem víry je klauzule „respektujme jiný názor“ (a prvním artefaktem holubice z polystyrenu před úřadem vlády), je jako kopat fotbalový míč z metru do prázdné brány. Je to až dětinsky lehké.

