Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
20. 11. 20256 minut

Garrigue: Kometu k nám neposlali mimozemšťané – Sabotáž vlakové trati v Polsku – Proč psát politickým vězňům

Běloruský režim letos propustil desítky politických vězňů. Těm, kteří za mřížemi zůstávají, může vzkazem pomoci úplně každý

Magdaléna Fajtová
,
Ondřej Kundra

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Minsku.

Kolega Ondřej Kundra se nedávno setkal s Palinou Šarendou-Panasjuk, jednou z politických vězeňkyň Lukašenkova režimu. Dnes si pro vás v newsletteru Garrigue připravil text o běloruských vězních a kromě úryvků ze setkání s Šarendou-Panasjuk v textu připomíná i rozhovor se Sjarhejem Cichanouským, který Ondřej s manželem exilové prezidentky Svjatlany Cichanouské pořídil letos v létě. Nejdříve se však pojďme podívat na jiné zahraniční dění.

