Garrigue: Kometu k nám neposlali mimozemšťané – Sabotáž vlakové trati v Polsku – Proč psát politickým vězňům
Běloruský režim letos propustil desítky politických vězňů. Těm, kteří za mřížemi zůstávají, může vzkazem pomoci úplně každý
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Minsku.
Kolega Ondřej Kundra se nedávno setkal s Palinou Šarendou-Panasjuk, jednou z politických vězeňkyň Lukašenkova režimu. Dnes si pro vás v newsletteru Garrigue připravil text o běloruských vězních a kromě úryvků ze setkání s Šarendou-Panasjuk v textu připomíná i rozhovor se Sjarhejem Cichanouským, který Ondřej s manželem exilové prezidentky Svjatlany Cichanouské pořídil letos v létě. Nejdříve se však pojďme podívat na jiné zahraniční dění.
