Ranní postřeh Ondřeje Kundry: K čemu jsou nám ustrašení žalobci?
A ti čeští se nemají čeho bát
Minulý týden jsem pracoval na textu o zfalšování výsledku parlamentních voleb v jedné z místních volebních komisí v Blansku, kde 21 hlasů Pirátů přičetli hnutí ANO. Nejvyšší správní soud o tom našel konkrétní důkaz (někdo si v pětičlenné volební komisi nejdříve poznačil správný výsledek, a pak si vedle na papír napsal ten zmanipulovaný), proto poprvé v historii sčítání voleb podal Nejvyšší správní soud trestní oznámení na okresní státní zastupitelství v dotyčném městě.
Když jsem zjišťoval členy volební komise, představitelé ANO a lidovců mi odmítli sdělit, kdo je v komisi zastupoval. Šéfka zdejšího ANO, místostarostka Lenka Dražilová mluvila o obavě z „lynče“, lidovec František Hasoň mluvil o tom, že kontakt nemůže zprostředkovat, protože k tomu „nemá souhlas“. Mlžení u politiků, když mají průšvih, je celkem běžné, překvapila mě ale reakce odpovědného státního zástupce Jaroslava Horáka, který měl věc s pomocí policie rozplést.
Když jsem s ním o tom v Blansku mluvil, z jeho odpovědí bylo zjevné, jak moc je nešťastný, že na něj spadl mediálně sledovaný případ. Na to, jak v něm bude postupovat, opakoval, že se teprve musí rozhodnout, že neví, na konci minulého týdne mi pak zavolal, že se z případu pro podjatost – blíže ji nespecifikoval – vyloučil, a případ poslal kolegům na krajské státní zastupitelství. Zajímal se především o to, jestli se v textu objeví jeho fotka, s tím, že by byl rád, kdyby ne.
Státní zastupitelství stojí na odvaze a energii každého svého jedno člena zkoušet nacházet pravdu, byť by mu to bylo třeba nepříjemné. Politici tu roky veřejnou žalobu ovládali proto, že se státní zástupci často raději stáhli, než by si pálili prsty s politickými případy. Jenže přesně tohle je jejich práce, za kterou jsou placeni. Ukrajinští žalobci pracují v daleko drsnějších podmínkách – aktuálně rozplétají korupční kauzu kolem prezidenta Zelenského – a jdou do toho hodně zpříma. Ve snadnějších českých reáliích by proto neměl být nejmenší problém přestat být ustrašený.
