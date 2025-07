Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Teploty vystoupaly ke 37 stupňům Celsia, pak přišly bouře. Do českého právního řádu poprvé vstoupila přesná definice domácího násilí. Nymburskou nemocnici ochromil rozsáhlý kybernetický útok proti vnitřnímu informačnímu systému a špitál musel přejít na nouzový režim. Ve sto letech zemřel jeden z amerických osvoboditelů Plzně od nacistické okupace Herman Geist a město uctilo jeho památku pietní akcí u pomníku Díky, Ameriko!. Noviny přinesly zprávu, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa náhle zastavila klíčové zbrojní dodávky bránící se Ukrajině, a dokonce otočila americká letadla vezoucí Ukrajincům už dávno dohodnuté a zaplacené zbraně. Je to zásadní chvíle, protože znamená začátek konce hlubinného dobývání černého uhlí nejen v našem revíru, ale v podstatě v rámci celé České republiky, řekl médiím generální ředitel Ostravsko-karvinských dolů Roman Sikora poté, co propuštěním prvních 250 zaměstnanců zahájila jeho firma proces totálního ukončení těžby, který se podle plánu završí počátkem příštího roku proměnou OKD z těžařské společnosti na producenta elektrické energie z obnovitelných zdrojů. S koncem dvanáctidenní války Izraele a Íránu šly opět dolů ceny ropy a zemního plynu. Státy NATO se během schůzky svých nejvyšších představitelů v Haagu dohodly, že vzhledem k hrozbám přicházejícím z agresivního Ruska je nutné zvýšit obranné výdaje ze dvou na pět procent HDP. Shoda spojenců na tomto závazku znamená návrat k tomu, kvůli čemu Aliance vznikla, tedy k principům kolektivní obrany, ale i odpovědnosti jednotlivých zemí za svou připravenost, komentoval dohodu jako jeden z jejích účastníků prezident Petr Pavel. Předsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová a její zástupce Lubomír Zaorálek se dohodli na předvolební spolupráci s komunisty a výměnou za čelná místa na jejich kandidátkách jim slíbili podporu jejich požadavků včetně referenda o vystoupení z Evropské unie a odchodu z NATO. V Dolních Vítkovicích proběhl 11. ročník festivalu taneční hudby Beats for Love. Vrchní soud v Praze zrušil po podrobném přezkoumání důkazů loňský osvobozující rozsudek nad velkopodnikatelem a bývalým premiérem, dnes šéfem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem a vrátil jeho sedmnáct let starý případ machinace s evropskými dotacemi soudu nižší instance se závazným nálezem, že Andrej Babiš padesátimilionovou dotaci na stavbu svého luxusního sídla Čapí hnízdo vylákal z evropských úřadů nepoctivě a spáchal tím zločin dotačního podvodu. Takhle to tuná funguje, takhle vás mohou udělat, že se na vás domluví, vzkázal po vyhlášení rozsudku svým stoupencům Babiš během čtyřhodinového projevu ve sněmovně, v němž mimo jiné nazval některé svědky obžaloby „zločinci“ a za důvod procesu označil snahu vlády zastavit růst jeho popularity u části českého obyvatelstva. Jste podělaný strachy, že se vrátíme. Mě se bojíte, vyčetl svým politickým protivníkům od sněmovního řečniště Babiš. Kvůli zvýšené hrozbě vzniku požárů zakázala Správa Národního parku České Švýcarsko vstup do chráněné oblasti v nočních hodinách. Teplota Středozemního moře vystoupila už z tak vysokých hodnot do nikdy nevídaného extrému 29 stupňů Celsia a hydrometeorologové varovali, že kvůli tomu možná na podzim zažije střední Evropa ničivé záplavy.