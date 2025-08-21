S Trumpem u důležitých jednání nesedí žádní Východoevropané – protože Polsko je rozhádané
Premiéra Tuska nepotřebuje u jednání Trump a prezidenta Nawrockého nikdo
Na washingtonské schůzce amerického prezidenta Trumpa a evropských lídrů chyběl zástupce Polska. Pravda, na jedné z předchozích telekonferencí bylo zastoupeno hned dvakrát, prezidentem i premiérem, ale to je méně podstatné. Na tom klíčovém setkání tato část Evropy přítomná nebyla.
Má to několik důvodů, ale tím hlavním je nepřekonatelná nevraživost, kterou mezi sebou chovají dva hlavní politické bloky – národovecká opozice, která do prezidentské funkce dostala Karola Nawrockého, a liberálně-konzervativní vláda, kterou vede premiér Donald Tusk.
Polsko není žádná prezidentská republika, ale v porovnání třeba s Českem věci fungují přece jen trochu jinak, hlavně v zahraniční politice. Premiéři a prezidenti mají rozdělené role (což nebyl jednoduchý proces a pořádek v tom před patnácti lety musel udělat Ústavní soud) a někam jezdí prezident a někam premiér. Prezident nemá jen protokolární a nedůležité štace. A třeba americký Bílý dům tradičně náleží prezidentovi. V tomto ohledu tam měl sedět prezident Nawrocki.
