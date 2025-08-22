0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko22. 8. 202510 minut

Snižovali jsme schodky a byli jsme sociálně citliví. Vládě bych dal dva mínus, říká poslanec ODS Jiří Havránek

Se spoluautorem koaličního programu o růstu ekonomiky a o tom, že jeho strana zůstává pravicová i po vládě s lidovci

Filip Zelenka

Minule jste program zveřejnili pět měsíců před volbami, tentokrát jen šest týdnů před otevřením volebních místností, a k tomu je výrazně stručnější. Proč se to tak vyvrbilo?

Stručnost vypovídá o celosvětovém trendu politických stran. Není to jen případ kampaně Donalda Trumpa, podobně to bylo třeba ve Velké Británii i dalších zemích. Jde o to mít několik silných bodů, což náš program naplňuje. Těch základních je nějakých osm od bezpečnosti přes předvídatelné podnikatelské prostředí až po bydlení. Priority jsou jasně dané a snažili jsme se základní teze zformulovat co nejjednodušeji.

Ohledně snižování schodku státního rozpočtu jste tak napsali pouze to, že v tomto úsilí budete pokračovat, ale už z toho nevyplývá, jak to chcete udělat. Máme stamiliardové deficity a před sebou obří výdaje, jako je zvyšování peněz na armádu či stavbu jaderných bloků a vysokorychlostních železnic. Označujete se jako pravicová strana, voliči by od vás čekali, že jim řeknete, jak to budete řešit.

↓ INZERCE

Na větší změny ohledně zadlužení země potřebujete dvě věci. Zaprvé vizi a odvahu, to určitě máme. Zadruhé koaličního partnera, kterého budeme asi těžko hledat. Můžete narazit na partnera, který dostane technický návrh rozpočtu a začne křičet, že tam nejsou dotace na bydlení, sport a podobně. Musíte najít parťáka, který bude ochoten sáhnout do strukturálních změn. Nejsou tolik potřeba daňové změny jako spíše řešit oblasti, kde vám utíkají peníze.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články