Snižovali jsme schodky a byli jsme sociálně citliví. Vládě bych dal dva mínus, říká poslanec ODS Jiří Havránek
Se spoluautorem koaličního programu o růstu ekonomiky a o tom, že jeho strana zůstává pravicová i po vládě s lidovci
Minule jste program zveřejnili pět měsíců před volbami, tentokrát jen šest týdnů před otevřením volebních místností, a k tomu je výrazně stručnější. Proč se to tak vyvrbilo?
Stručnost vypovídá o celosvětovém trendu politických stran. Není to jen případ kampaně Donalda Trumpa, podobně to bylo třeba ve Velké Británii i dalších zemích. Jde o to mít několik silných bodů, což náš program naplňuje. Těch základních je nějakých osm od bezpečnosti přes předvídatelné podnikatelské prostředí až po bydlení. Priority jsou jasně dané a snažili jsme se základní teze zformulovat co nejjednodušeji.
Ohledně snižování schodku státního rozpočtu jste tak napsali pouze to, že v tomto úsilí budete pokračovat, ale už z toho nevyplývá, jak to chcete udělat. Máme stamiliardové deficity a před sebou obří výdaje, jako je zvyšování peněz na armádu či stavbu jaderných bloků a vysokorychlostních železnic. Označujete se jako pravicová strana, voliči by od vás čekali, že jim řeknete, jak to budete řešit.
Na větší změny ohledně zadlužení země potřebujete dvě věci. Zaprvé vizi a odvahu, to určitě máme. Zadruhé koaličního partnera, kterého budeme asi těžko hledat. Můžete narazit na partnera, který dostane technický návrh rozpočtu a začne křičet, že tam nejsou dotace na bydlení, sport a podobně. Musíte najít parťáka, který bude ochoten sáhnout do strukturálních změn. Nejsou tolik potřeba daňové změny jako spíše řešit oblasti, kde vám utíkají peníze.
