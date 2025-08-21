Zvednuté koutky i vyceněné zuby. Žerty na jednáních o osudu Ukrajiny nebývají nevinné
Když vtipkují mocní, je dobré mít se na pozoru. Vtip totiž často bývá skrytou agresí
„Svět v přímém přenosu sledoval jeden z nejneobvyklejších začátků diplomatických jednání,“ napsali jsme v Denníku N v Minutě po minutě o pondělním summitu v Bílém domě. „Diskuse evropských lídrů s Donaldem Trumpem byla prvních 15 minut zcela veřejná, politici vtipkovali, lichotili hostiteli i mluvili o bezpečnostních zárukách.“
Na pohled banální, a přitom tak podivuhodná zpráva. Jen si to představte: Ukrajina je ve vážných problémech. Denně umírají civilisté. Evropští lídři se obávají, že se válka rozšíří i do jejich zemí. Jednoduše situace je krizová. O tom nakonec svědčí i hvězdné složení delegace, kterou – ačkoli narychlo – dokázali Evropané poskládat.
A oni vtipkují. Proč? Mohou být tyto legrácky projevem jejich vzájemného přátelství, vřelé lidskosti, uvolněné atmosféry? To sotva. Nezapomínejme, že hostitelem byl Donald Trump, o kterém historička Anne Applebaum v nedávném rozhovoru pro německou veřejnoprávní DW News řekla:
„Zjevně vůči mnoha lidem nemá žádnou schopnost empatie. O svých oponentech hovoří jako o škůdcích. O imigrantech v USA prohlásil, že otravují krev národa, což je jazyk, jaký používal Hitler. Je to tedy člověk, který je velmi imunní vůči krutosti a civilní oběti ho netrápí.“
