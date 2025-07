Událost týdne: Je to umělecký hoax? Kapela The Velvet Sundown nejspíš vznikla pomocí AI

Mezi hudebníky s milionem posluchačů dnes patří i neexistující umělci. Hudební scénu minulý týden ovládla debata o reálnosti uskupení The Velvet Sundown, které se v červnu náhle objevilo na streamovacích platformách. „Ano, jsme opravdová skupina. Nikdy jsme AI nepoužívali,“ píše o sobě kapela na platformě X. Přesto neznámý Andrew Frelon, který se označil za mluvčího kapely, pro Rolling Stone přiznal: „Je to marketing. Je to trolling… Co je na tom špatně?“ Vzápětí přišlo vyjádření kapely, že s nikým jménem Andrew Frelon nespolupracuje a expozé tak má být falešné.