Co ve skutečnosti změnila novela zákona o zbraních

Výsledkem se v březnu stala novela zákona o zbraních, která po schválení přestala být předmětem zájmu médií i širší veřejnosti. Začínají se však objevovat názory, že nová pravidla jsou promarněnou šancí. Co zásadního do praxe tedy zákon o zbraních přináší? A může do budoucna ovlivnit situaci, kdy si člověk, který se léčil u psychiatra, bude moct opatřit zbraně, což byl případ střelce z filozofické fakulty?