Nadávky a urážky nemají ve státní správě místo, rozhodl soud

Za vulgární vyjadřování a nadávky lze dostat ve státní správě vyhazov. To potvrdil nedávným rozsudkem Nejvyšší správní soud v případě zaměstnanců plzeňské oblastní pobočky Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). O co přesně v kauze šlo? Nadřízení (ředitel pobočky a jeho zástupce) opakovaně a na společných poradách uráželi svoji podřízenou výroky typu „ty ses zbláznila?“, „ona je blbá“, „to se ani nedivím, když to tak zkurvíte“, „zbláznila ses, zbláznila ses úplně?“, „ty jsi cvok“, „ty jsi šílenec“, „jsi na hlavu“, „co to tady blábolíš, do prdele taky“, vícekrát s dovětkem „vole“, jak píše v odůvodnění rozhodnutí NSS. Nadávky směřovaly i vůči dalším podřízeným.