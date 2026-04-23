Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Goodbye, Orbán
Technologie23. 4. 202610 minut

Umělá inteligence ve válce v Gaze: Kdo rozhoduje o tom, co je cíl?

AI nehledá pachatele, hledá pravděpodobnost. A ve světě, který se už skládá jen z dat, je člověk degradován na avatara

Yassin Musharbash
,
Die Zeit

V roce 2021 vyšla kniha, kterou bylo možné chápat jako varování. Jmenuje se The Human-Machine Team (Tým člověka a stroje) a pojednává o budoucnosti války. O technologických válkách, v nichž se spojují lidé a umělá inteligence. Toto je typická věta ze 179stránkového díla: „Tým člověka a stroje je schopen ještě před začátkem bitvy vygenerovat desítky tisíc cílů a během války každý den sestavit tisíce nových cílů.“ Dále se v knize píše, že „lidé vynalezli stroj, který je může porazit“.

Umělá inteligence je vychvalována jako rozhodující síla; jako game changer, jenž může v ozbrojených konfliktech přinést „vítězství“. Má doplňovat těžkopádného člověka, jehož mozek není schopen dostatečně rychle vyhodnotit hory dat získané z masivního sledování nepřátelské strany, aby včas identifikoval další vlnu vhodných cílů. „Dnes máme dostatek dat,“ píše se euforicky v knize. „A proto můžeme konečně začít uskutečňovat sen o umělé inteligenci.“ Sen – nebo spíše noční můru?

Když kniha před pěti lety vyšla, snažil se autor skrýt svou identitu, na obálce figurovalo jméno „brigádní generál Y. S.“. V dubnu 2024 se izraelskému investigativnímu novináři Juvalu Abrahamovi podařilo odhalit, že knihu The Human-Machine Team nenapsal nikdo menší než Jossi Sariel – v letech 2021–2024 velitel legendární jednotky 8200 izraelské armády.

Tato zpravodajská jednotka je kvůli svým sledovacím schopnostem často přirovnávána k americké odposlechové agentuře NSA. Má také na starosti vyhledávání vojenských cílů pro armádu v případě války. Blíže než Sariel se k jádru válečného dění nemohl dostat nikdo.

