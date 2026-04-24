Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
24. 4. 20265 minut

Fareed Zakaria: Co mi v Číně řekli o Trumpově chaotické válce

Hra o pozici rozhodující světové mocnosti ještě nebyla tak otevřená

Fareed Zakaria
,
The Washington Post

Na světové scéně se odehrává něco záhadného. Spojené státy rozhořčují velkou část světa svým nevyzpytatelným a bezohledným chováním – zahajují jednostranné vojenské akce, rozvracejí globální ekonomiku, narušují spojenectví a dlouhodobě zavedené normy považují za překážky. A přesto se Čína, vzmáhající se světová supervelmoc, nepřidala k bouřlivým odsudkům a neprohlásila se za odpovědnou alternativu k nespolehlivým USA. Pochopení tohoto jevu nám může pomoci lépe porozumět dlouhodobé strategii Pekingu.

Minulý týden jsem strávil v Číně a překvapilo mě, kolik lidí tam vnímá tuto nejnovější americkou válku na Blízkém východě jinak než tu předchozí. Během války v Iráku se čínští stratégové zdáli být téměř potěšeni pohledem na Spojené státy uvízlé v poušti. Tentokrát byli úředníci, odborníci z think tanků a vedoucí představitelé podnikatelské sféry většinou zmateni chaotickou politikou Ameriky, znepokojeni při pohledu na ni a hluboce nejistí ohledně toho, co bude prezident Donald Trump dělat dál.

Částečně jde o vlastní zájem. Čína potřebuje ropu a plyn, které procházejí Hormuzským průlivem. V širším smyslu není tato země darebáckým státem jako Rusko. Chápe, že její růst závisí na otevřených námořních trasách, fungujících trzích a stabilních pravidlech hry.

Čínští představitelé mi opakovaně říkali – v duchu slov prezidenta Si Ťin-pchinga –, že Spojené státy vracejí svět k „zákonům džungle“. Nejde ani tak o morální kritiku, jako spíše o strategickou obavu. V globalizovaném světě, kdy se vládnoucí hegemon stává naprosto nepředvídatelným, je to špatné pro všechny.

