Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Goodbye, Orbán
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
24. 4. 20263 minuty

Trump by z války rád vycouval – ale nejde to

Pokud bylo hlavním cílem Íránu odstrašit nepřátele od budoucích útoků, už se mu to podle všeho povedlo naplnit

Tomáš Lindner

USA a Izrael zaútočily na Írán. Vše o tématu ➡️

Válka v Íránu je ve fázi, kdy se není třeba příliš vzrušovat každodenními posuny. Dnešní novinky často přestávají zítra platit: tak jako když blokáda Hormuzu o víkendu slavnostně skončila a hned druhý den znovu začala. Politická prohlášení a realita se mnohdy rozcházejí a z vedení válčících stran přicházejí stanoviska, která se vzájemně vylučují. Všichni tak trochu tápeme ve válečné mlze.

Neměly by se v ní však ztratit základní obrysy stavu věcí, který je už několik týdnů v podstatě stejný. Válka nepřinesla rozhodující porážku íránského režimu a Američané z ní nedokážou vycouvat, ačkoli by to zjevně chtěli. Potvrzuje se, že se konflikty snadno rozpoutají, ale mnohem těžší je válčení ukončit.

Teherán sabotoval snahu americké vlády o druhé kolo mírových rozhovorů v Pákistánu. Americký viceprezident J. D. Vance byl připraven na jednání odletět, ale íránské vedení nemělo zájem. A jak reagoval Donald Trump, když bezvýsledně ve středu vyprchalo jeho ultimátum? Příměří prodloužil, tentokrát dokonce bez časového rámce.

Kdo má větší výdrž

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

