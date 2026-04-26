0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak si Hurvínek představoval válku
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Přílohy26. 4. 202610 minut

Dario Ferrari: Být neúplní je předpoklad otevřenosti

Alice Flemrová

Spisovatel Dario Ferrari přijede na Svět knihy představit svůj román Přestávka skončila, který v překladu Mariny Feltlové vydalo nakladatelství Meridione. Přestávka skončila je román se dvěma protagonisty a dvěma hlavními příběhy vzdálenými v čase. Současník Marcello Gori je doktorand na katedře italianistiky v Pise, kterému jeho školitel přidělí jako téma dizertace literární dílo již zesnulého Tita Selly, levicového teroristy ze sedmdesátých let. Marcello pátrá po autobiografii, kterou Tito ve vězení údajně napsal, a nakonec se s předmětem svého bádání identifikuje do té míry, že Titův životopis napíše sám. Román nemá dokumentární ambice, sedmdesátá léta reflektuje nezasvěceným pohledem nerozhodného mileniála z provinčního města, kterému se k jeho vlastnímu překvapení pootevřou vrátka do akademického světa a on si v něm připadá jako Alenka v říši divů. „Univerzitní svět má spoustu aspektů, které mě baví vyprávět – jisté tiky, jisté mánie, jisté absurdity. Takže nakonec si pro sebe v textu uzurpoval fůru místa,“ říká Ferrari v rozhovoru o tzv. olověných letech, ve kterých se kniha zčásti odehrává, o neúplných mileniálech a o inspiraci komedií po italsku.

Sedmdesátá léta zůstávají poněkud temnou kapitolou v nedávných dějinách Itálie i dalších zemí. Temnou ve smyslu nepříliš jasnou, málo známou, ale i ve významu chmurnou. Lze ji ještě vysvětlit, objasnit, abychom ji lépe pochopili a třeba se i poučili z této kolektivní zkušenosti s extremismem, která se jeví přinejmenším nejednoznačná?

Mám za to, že ústředním problémem je, že slepou skvrnou sedmdesátých let je právě disproporce mezi politickými premisami toho období – hledání spravedlivějšího světa, kolektivní emancipace, vykoupení lidí na okraji společnosti – a výsledky terorismu, který za sebou nechává na zemi krev a dlouhou a nesmyslnou brázdu mrtvých. A také si myslím, že v Itálii se při reflexi oněch let všichni raději soustředili jen na tu druhou část – „byla to doba politického násilí, proto olověná léta“. Zapomínalo se, že v Itálii a v západním světě to byla i léta obrovského osvobození, rozšíření práv, v Itálii uzákonění rozvodu, potratu, zrušení tzv. zločinu ze cti, přijetí zákona o ochraně svobody a důstojnosti pracujících, vznik státního zdravotnického systému, rozmachu umělecké tvorby na poli kinematografie, literatury i hudby, sexuální revoluce. Tohle všechno se ale zametlo pod koberec a zastínilo se to formulkou „olověných let“.

Co vás přimělo vyprávět v rámci svého románu i příběh, který se odehrává během takzvaných olověných let?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články