Literární příloha14. 12. 202512 minut

Zítra už to bude lepší

Kateřina Surmanová

Výnos Ministerstva pro řízenou reprodukci č. 2373

Plody mužského rodu se nově neevidují, ženy v očekávání s nimi docházejí do běžné poradny jednou měsíčně. Rizikové poradny pro plody mužského rodu se ruší, nadále zůstává centrální riziková poradna pro plody rodu ženského zřízená přímo při Ministerstvu. Ženy čekající plod ženského rodu jsou povinny docházet na kontrolu denně, a to po celý čas těhotenství; ubytování bude čekatelkám poskytnuto.

Výnos Ministerstva pro řízenou reprodukci č. 2374

Ženy čekající plody ženského pohlaví jsou povinny setrvat po celou dobu těhotenství v Zařízení pro řízenou reprodukci příslušného Ministerstva. Po porodu si mohou dítě odnést domů s tím, že do domácnosti bude jednou týdně docházet kontrolní pracovnice. Rodiny s ženským dítětem jsou povinny strpět doma dohledové kamery. Ženské dítě bude ihned po narození osazeno čipem sledujícím jeho polohu a zdravotní stav. 

