Volání do ticha
(Povídka obsahuje motivy duševního onemocnění, závislosti na alkoholu, násilí a vážné nemoci. Jakákoli podobnost se skutečnými osobami či klienty adiktologických služeb je čistě náhodná.)
Zamilovala jsem se do dalšího alkoholika. Andrej patří k lidem, kteří nikdy nejsou sami, a přesto se cítí osaměle. Musí být opilý, aby mi dovolil ho obejmout nebo se mu dívat do očí. Má po celém těle tetování a dva umělé přední zuby. Vyrazil si je o sklenku absintu, když spadl ze schodů v baru, kde pracoval.
Za barem byl víc než deset let. Bar pro něj nebyl jen práce, ale místo, kde měl rodinu. Bral směny v kuchyni, za barem i víkendové cateringy, protože z mizerného platu sotva utáhl nájem, a ještě splácel rodičům dluh z dob, kdy během covidu nevydělal ani korunu. Vysedával tam i ve volnu, vždycky s vínem. Jeho opilost měla pravidelný scénář, nejdřív rozpustilost, pak lítost a vztek, nakonec úplně odpadl a usnul.
