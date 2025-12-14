0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
14. 12. 2025

Kterou fotografii byste si nechali natisknout na tričko a proč?

Respekt
Astronaut

Vladimir 518, rapper, výtvarník

Na tričko bych si natiskl snímek čerstvě zesnulého fotografa Martina Parra, jmenuje se Punk and her Mother a je z roku 1986. Jako vzpomínku na tvůrce, který nás učil koukat se na svět a takzvanou obyčejnou realitu novým pohledem. Na téhle fotce je podle mě hodně informací, fascinuje mě ta zdánlivá rozdílnost mezi oběma postavami, která ale nevyhnutelně vede i k určité podobnosti. A abych o tom jen nemluvil, tak to taky udělám. Díky za impulz.

