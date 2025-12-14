Anketa14. 12. 20252 minuty
Kterou fotografii byste si nechali natisknout na tričko a proč?
Vladimir 518, rapper, výtvarník
Na tričko bych si natiskl snímek čerstvě zesnulého fotografa Martina Parra, jmenuje se Punk and her Mother a je z roku 1986. Jako vzpomínku na tvůrce, který nás učil koukat se na svět a takzvanou obyčejnou realitu novým pohledem. Na téhle fotce je podle mě hodně informací, fascinuje mě ta zdánlivá rozdílnost mezi oběma postavami, která ale nevyhnutelně vede i k určité podobnosti. A abych o tom jen nemluvil, tak to taky udělám. Díky za impulz.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Literární příloha10 minut
Děcka z Ostrovan
Květoslava Podhradská14. 12. 2025
Literární příloha12 minut
Arcturus
Jan Hlubek14. 12. 2025
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Literární příloha9 minut
Paní Kropenatá
Tereza Smetanová14. 12. 2025
Agenda4 minuty
Pět českých zpráv
Respekt14. 12. 2025
Jeden den v životě3 minuty
To nevymyslíš
Věra Pištěková14. 12. 2025