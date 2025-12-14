Jenom ne strach!
Drahé čtenářky, drazí čtenáři,
když jsme vymýšleli spojovací téma této Literární přílohy, napadl nás stejnojmenný název knihy Oty Rambouska, kterou těsně po revoluci v roce 1990 vydalo Nezávislé tiskové středisko, pod které patřil i čerstvě založený Respekt. Autor v knize Jenom ne strach jako první zpracoval dramatickou cestu bratrů Mašínových na svobodu z totalitního Československa, která by bez jejich statečnosti nikdy neskončila úspěšně. Jak se dočtete na následujících stranách, čelit současnému strachu ve všemožných podobách vyžaduje také pořádnou dávku odvahy. Děkujeme všem autorkám a autorům, kteří přijali naši výzvu a k tématu nám poslali svůj příspěvek. Autorkou obrazového doprovodu je malířka Anna Krištofíková a já vám přeji krásné vánoční čtení i koukání.
Jan H. Vitvar
