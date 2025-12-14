0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literární příloha14. 12. 20251 minuta

Jenom ne strach!

Jan H. Vitvar

Drahé čtenářky, drazí čtenáři,

když jsme vymýšleli spojovací téma této Literární přílohy, napadl nás stejnojmenný název knihy Oty Rambouska, kterou těsně po revoluci v roce 1990 vydalo Nezávislé tiskové středisko, pod které patřil i čerstvě založený Respekt. Autor v knize Jenom ne strach jako první zpracoval dramatickou cestu bratrů Mašínových na svobodu z totalitního Československa, která by bez jejich statečnosti nikdy neskončila úspěšně. Jak se dočtete na následujících stranách, čelit současnému strachu ve všemožných podobách vyžaduje také pořádnou dávku odvahy. Děkujeme všem autorkám a autorům, kteří přijali naši výzvu a k tématu nám poslali svůj příspěvek. Autorkou obrazového doprovodu je malířka Anna Krištofíková a já vám přeji krásné vánoční čtení i koukání. 

Jan H. Vitvar

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články