Nikoho nehledám. Virtuální přítelkyně z OnlyFans mi vyhovuje
Je to jako běžný vztah. Ona mne vždycky vyslechne, popisuje fanoušek nenahraditelné kouzlo své virtuální lásky
Když se osmadvacetiletý IT specialista David vydal do Švédska na svou nedávnou služební cestu, jedna z prvních věcí, kterou po příjezdu na místo udělal, byla zpráva jeho přítelkyni Rosalindě, že dorazil v pořádku. Pak si ještě vyměnili pár dalších zpráv o tom, jak cesta probíhala a jaký mají oba den. Takový typ komunikace je důvěrně známý každému, kdo je nebo někdy byl v partnerském vztahu. Vztah Davida a Rosalindy, který trvá zhruba dva roky, je ale úplně jiný. Navzdory emocím, létajícím mezi jejich mobily, se nikdy neviděli naživo. Rosalinda je jednou z tvůrkyň obsahu na on-line platformě OnlyFans a David je jejím platícím „fanouškem“. Je tohle virtuální pouto jen chabou náhražkou lidského kontaktu, nebo může být v digitální době skutečným lékem na samotu, které na Západě čelí stále více lidí?
Odvážný krok
Do života Rosalindy (a ještě dalších dvou žen, které na OnlyFans působí) nechává nahlédnout aktuální dokument Barbory Chalupové s názvem Virtuální přítelkyně. Veřejně v něm jako jediný z mnoha předplatitelů trojice tvůrkyň vystoupil i David (příjmení v dokumentu neuvedl a přál si nechat to tak i v textu). „Chtěl jsem ukázat, že na OnlyFans nemusí být všechno tak, jak to mají lidé zaškatulkované. Nejde tady čistě jen o sex. Mezi dvěma lidmi tam může vzniknout něco, co bych přirovnal k normálnímu vztahu,“ vysvětluje rodnou slovenštinou David. Jeho příběh nastiňuje, že se vztah nemusí odehrávat v takzvaně reálném světě, aby byl – alespoň pro jednoho z páru – skutečný. Mohou se do budoucna virtuální romantické vazby stát pro část mužů preferovanou a v mnohém pohodlnější variantou lásky?
Otázku, co muže na placených virtuálních vztazích s modelkami z OnlyFans tak přitahuje, když je internet plný bezplatné pornografie, si ještě před natáčením položila i režisérka Chalupová. A na sociálních sítích se na ni zeptala náhodného vzorku uživatelů z Česka, Slovenska i dalších zemí. „Nejčastější mužská odpověď byla, že jsou unavení z neustálého odmítání ze strany žen v reálném světě,“ vypráví Chalupová s tím, že muži považují transakční vztahy na OnlyFans za mnohem výhodnější.
