Existuje souvislost mezi rakovinou a životem poblíž jaderné elektrárny? Vědci z Harvardu přináší nové poznatky

Výtah Respektu: „Jaderná energie je klíčem k dosažení evropské energetické nezávislosti," řekl v úterý na pařížském summitu francouzský prezident Emmanuel Macron. Na podporu jádra se vyslovil i slovenský premiér Robert Fico. A třeba šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen označila evropský odklon od jaderné energie z nedávné minulosti za chybu. Respekt nedávno publikoval text, který začíná větou: „Čím blíže žijí lidé k jaderné elektrárně, tím vyšší může být riziko, že zemřou na rakovinu." S tím, že to naznačuje studie vědců z Harvardovy univerzity, která mapovala jednotlivé okresy USA a byla zveřejněna koncem února v časopise Nature Communications. Čím se poznatky liší od těch, které jsme měli doposud? Jak autoři studie reagují na kritiku? A vylučuje to výroky zmíněných politiků a političek? I o tom mluví ve středeční epizodě Martin Uhlíř.
