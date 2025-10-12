V okolí amerických jaderných elektráren se více umírá na rakovinu, ukázala studie. Co to znamená pro Česko?
Vůbec jste neměřili radioaktivitu, zní kritika výzkumu napříč světem. Autoři však výsledky obhajují
Čím blíže žijí lidé k jaderné elektrárně, tím vyšší může být riziko, že zemřou na rakovinu. Nejnověji to naznačila studie vědců z Harvardovy univerzity, která zkoumala údaje o úmrtnosti na zhoubná onemocnění v jednotlivých okresech (counties) Spojených států a porovnávala je se vzdáleností těchto míst od nejbližších reaktorů. Nejvíce „nadbytečných“ a běžnými vlivy nevysvětlitelných úmrtí zaznamenala u mužů ve věku 65–74 let a u žen ve věku 55–64 let – a to v oblasti zhruba do vzdálenosti prvních desítek kilometrů od okolních atomových elektráren. Ročně tak může na rakovinu potenciálně způsobenou sousedstvím atomu podle autorů v USA zemřít přibližně 6400 lidí.
Součástí studie, publikované 23. února v časopise Nature Communications, nebylo měření radioaktivity – hypotetický radiační či jiný vliv elektráren byl nahrazen prostou vzdáleností. Autoři tak netvrdí, že předkládají skutečné důkazy o škodlivosti života v blízkosti jaderných obrů, jen zneklidňující statistické souvislosti. Varovné výsledky by podle nich nicméně měly odstartovat podrobnější výzkum o vlivu štěpení atomu na zdraví lidí.
„Hlavní poselství naší studie je jasné: blízkost vašeho bydliště k jaderným elektrárnám zvyšuje riziko úmrtí na rakovinu,“ uvedl pro Respekt Petros Koutrakis z Harvard T.H. Chan School of Public Health, odborník na škodlivé látky v životním prostředí a jeden z autorů. „Zahrnuli jsme všechny atomové elektrárny v USA, fungující i již vyřazené, v období téměř dvaceti let. Zpracovali jsme obrovské množství úmrtí a naše analýza je velmi robustní.“
