Šikovní tatínci si opět porodili vlastní děti!
A byli pochopitelně pochváleni za úžasný výkon
Máme v Česku takovou hezkou tradici, zvyk klást většinu vztahových, rodinných a obecně životních trablů za vinu ženám. Podvádí manžel? Bezpochyby je to vina manželky: určitě ho pořád sekýruje a možná i přibrala! Dítě se nevyvedlo a fetuje? Matka selhala ve výchově! Matka samoživitelka má s potomkem sotva co jíst, protože otec dítěte neplatí alimenty? Její chyba, měla si vybrat lepšího partnera! A následně si okamžitě najít nového, který bude ochoten živit cizí dítě! Žena říká, že má problém najít si partnera? Její vina, určitě má přehnané nároky! A když z nich sleví, dá šanci nevyhovujícímu partnerovi, což následně přinese problémy… Neměla slevovat ze svých nároků přece, může si za to sama!
Dospělý muž se odmítá starat o vlastní děti či domácnost, v níž žije? Naprosto jasně vina jeho partnerky, která si ho špatně vybrala; možná také slevila z nároků, což neměla, i když zároveň měla, jinak by si nikoho nenašla. Ale když už si někoho našla, tak po něm rozhodně nemá něco chtít, jinak odejde za milenkou – ovšem zároveň mu má dát ke všemu podrobné instrukce, protože jak on má vědět, že je potřeba umýt nádobí a vykoupat dítě?! A kromě toho, že za to může lvím podílem partnerka, je potřeba připomenout, že za to samozřejmě může také jeho matka, protože z něj vyrobila mamánka.
Seznam situací, za které jsou odpovědné téměř nebo zcela ženy, přitom neobsahuje jednu vcelku zásadní položku – porod dítěte. Tady se naopak role a význam otce prudce zvyšuje. Tuto tradici jsme si opět připomněli nedávno, když nás Slovácký deník informoval o tom, že si „tatínci na Slovácku o víkendu dvakrát v terénu porodili své malé holčičky“. Šlo o dva porody, které se neplánovaně odehrály mimo zdravotnická zařízení. Jedna holčička v autě na dálnici, druhá doma. Nepočkaly na záchranku, narodily se za asistence a pomoci úžasných tatínků!
Na skutečné hlavní hvězdy, které děti odnosily a porodily, došlo až v posledním odstavci – a pokud by text četl mimozemský návštěvník bez znalosti lidské reprodukce, musel by dospět k závěru, že matky byly u celého dramatu přítomny, protože šly náhodou kolem. Za úžasné výkony je tu chválen někdo jiný.
