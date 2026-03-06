Debata o ropovodu přitvrzuje. Zelenskyj napsal Orbánovi, že „mu to ukrajinští vojáci vysvětlí po svém“
Maďaři jdou do voleb, 7. díl
Ve čtvrtek proběhla velká (už několikátá, ale asi dosud nejvášnivější) twitterová hádka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Ten požaduje, aby Ukrajinci opravili Rusy zničený a ostřelovaný ropovod, a blokuje Ukrajině klíčovou unijní půjčku. Zelenskému se takový přístup nelíbí.
Orbán před volbami, ve kterých hrozí, že prohraje, používá Ukrajinu jako hlavní nástroj své kampaně a tvrdí, že se Ukrajina chystá Maďarsko vojensky napadnout2 minOrbán posílá vojáky k hranicím, policie je v pohotovosti. Maďarsku prý hrozí ukrajinský útok. S kampaní a stále se vyostřujícím sporem může souviset i zatčení sedmi zaměstnanců ukrajinské banky, které maďarské úřady zadržely údajně kvůli praní špinavých peněz. Ukrajina obviňuje Budapešť, že si bere rukojmí. Oba politici se před očima veřejnosti střetávají pravidelně. Tentokrát se Zelenskyj rozčílil, že zatímco jeho vojáci umírají, on by se měl starat o opravu trubky, aby mohli Maďaři kupovat ropu od Rusů, kteří za utržené peníze v zabíjení ukrajinských vojáků pokračují. „Budu upřímný, pro opravu nejsem,“ napsal Zelenskyj.
Potvrdil tím všeobecně rozšířenou domněnku, že ropovod je skutečně poškozený, opravit by jej šlo, byť za velkého nebezpečí pro opravářskou četu, ale pro Ukrajince to rozhodně není priorita. Spíše naopak – skutečnost, že do Maďarska a na Slovensko neteče ropa, a tím Rusko přišlo o další zdroj příjmů, jim vyhovuje.
Kalkulaci zásadně změnil americký útok na Írán, kvůli kterému je zablokovaný Hormuzský průliv. Právě Perský záliv nahradil v evropském energetickém mixu ruské suroviny. Evropa se může brzy začít shánět opět po ruské ropě a plynu. (Čehož Rusové plánují využít, a i stávající dodávky plynu pro Evropu ukončit.)
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu