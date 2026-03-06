0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
6. 3. 20262 minuty

Ranní postřeh Olgy Lomové: Odlévání čínského národa do pevné slitiny

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Olga Lomová

V Pekingu začalo výroční zasedání čínského pseudoparlamentu, který se chystá odmávnout, co mu přisunulo ÚV KS Číny, potažmo generální tajemník Si Ťin-pching. Na programu má také návrh „zákona o podpoře etnické jednoty a pokroku“, jehož smyslem je „posílit vědomí sounáležitosti čínského národa“.

Zákon dodává auru legálnosti asimilačním praktikám, které jsou v rozporu jak s vlastní čínskou ústavou, zaručující národnostním menšinám (byť často jen na papíře) právo užívat vlastní jazyk a rozvíjet vlastní kulturu, tak i s mezinárodními normami na ochranu kulturní rozmanitosti, k nimž se Čína na světových fórech hlásí. 

Návrh nového zákona zavazuje úřady, státní zaměstnance a veškeré obyvatelstvo k tomu, aby se aktivně zapojili do přetvoření všech obyvatel Číny v jeden unifikovaný národ coby „společenství sdíleného osudu“ se společnou kulturu, způsobem života, obyčeji a zvyky, a zejména s láskou ke komunistické straně a k vlasti.

↓ INZERCE

Za tímto účelem zákon předepisuje masivní výchovnou kampaň, počínaje vzděláváním o historii Komunistické strany Číny, aby si „lidé všech etnických skupin pevně osvojili správné názory na národ, historii, etnicitu, kulturu a náboženství.“ Povinnost stmelovat se do jednotného národního celku sahá až do rodin a zákon zavazuje rodiče, aby učili děti odmalička čínsky a vštěpovali jim lásku ke komunistické straně. Zákon pamatuje nejen na tresty pro neplniče těchto povinností, ale také povzbuzuje udávání a dává „právo“ každému učinit oznámení o porušování zákona. Odměna je zaručena.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články