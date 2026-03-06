Ranní postřeh Olgy Lomové: Odlévání čínského národa do pevné slitiny
V Pekingu začalo výroční zasedání čínského pseudoparlamentu, který se chystá odmávnout, co mu přisunulo ÚV KS Číny, potažmo generální tajemník Si Ťin-pching. Na programu má také návrh „zákona o podpoře etnické jednoty a pokroku“, jehož smyslem je „posílit vědomí sounáležitosti čínského národa“.
Zákon dodává auru legálnosti asimilačním praktikám, které jsou v rozporu jak s vlastní čínskou ústavou, zaručující národnostním menšinám (byť často jen na papíře) právo užívat vlastní jazyk a rozvíjet vlastní kulturu, tak i s mezinárodními normami na ochranu kulturní rozmanitosti, k nimž se Čína na světových fórech hlásí.
Návrh nového zákona zavazuje úřady, státní zaměstnance a veškeré obyvatelstvo k tomu, aby se aktivně zapojili do přetvoření všech obyvatel Číny v jeden unifikovaný národ coby „společenství sdíleného osudu“ se společnou kulturu, způsobem života, obyčeji a zvyky, a zejména s láskou ke komunistické straně a k vlasti.
Za tímto účelem zákon předepisuje masivní výchovnou kampaň, počínaje vzděláváním o historii Komunistické strany Číny, aby si „lidé všech etnických skupin pevně osvojili správné názory na národ, historii, etnicitu, kulturu a náboženství.“ Povinnost stmelovat se do jednotného národního celku sahá až do rodin a zákon zavazuje rodiče, aby učili děti odmalička čínsky a vštěpovali jim lásku ke komunistické straně. Zákon pamatuje nejen na tresty pro neplniče těchto povinností, ale také povzbuzuje udávání a dává „právo“ každému učinit oznámení o porušování zákona. Odměna je zaručena.
