Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
6. 3. 20264 minuty

Jak Babiše zachránila sekta psychopatů

Beztrestnost se možná koupit dá, ale svědomí nikoli

Erik Tabery

Babišova sekta psychopatů z ANO, ta známá zkorumpovaná pakáž, by se měla nechat léčit na psychiatrii. Jejich kartel tajně řídí média, korumpuje, má podplacené soudce, kteří ničí politickou konkurenci. Je třeba rozbít jejich deep state…

Pokud máte pocit, že se redakce Respektu zbláznila, když změnila způsob psaní, tak nikoli, jen jsme se pokusili ukázat, jak by vypadalo naše referování o Andreji Babišovi, kdybychom o něm psali tak, jak on mluví o ostatních. Nepochybně by to vzbudilo ve vládních kruzích pohoršení, slyšeli bychom několik mravokárných projevů a odsudků. Babišovi se to ale promíjí.

Šéf ANO nikdy nemluvil jako státník, protože mu jeho neurvalý styl vyhrával volby. Už to nicméně nestačí. Nyní přichází s teorií o spiknutí, s jejíž pomocí chce ospravedlnit, proč pro něj zákony neplatí.

My jsme nadlidi

Vládní poslanci, jak se předpokládalo, odmítli vydat k trestnímu stíhání Andreje Babiše a Tomia Okamuru. Sněmovna nehlasovala o tom, zda je vydá sedmihlavé sani či jiné příšeře, poslanci odmítli kolegy svěřit do rukou nezávislé justice, která je stejná pro všechny.

