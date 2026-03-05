Představitelé menšin chtěli na webu vlády podpořit Ukrajinu. Babišovi lidé byli proti
Přestaňte předstírat, že největší hrozba pro bezpečnost naší země neexistuje, stojí ve výzvě premiérovi
Představitelé Rady vlády pro národnostní menšiny chtěli dát při příležitosti čtvrtého výročí ruského útoku na Ukrajinu na webových stránkách vlády najevo svůj kritický postoj k pokračující ruské agresi, podle informací Respektu však Úřad vlády jejich žádost o publikaci odmítl. „Pod společné prohlášení se podepsalo dvanáct členů, požádali jsme o jeho zveřejnění na webu vlády, odpověď, kterou jsme dostali, ale byla zamítavá,“ říká iniciátor manifestu Georgi Bečev, jenž v Radě vlády zastupuje bulharskou menšinu.
V dokumentu, který má Respekt k dispozici, se nejprve konstatuje, že právě uplynuly čtyři roky od momentu, kdy ruští vojáci neoprávněně překročili hranice sousední země a „začali ji dobývat a ničit, systematicky znásilňovat, mučit, unášet a vraždit její obyvatele“, přičemž její „stateční obránci se jim postavili na odpor a Ukrajina za to platí nepředstavitelně vysokou cenu“.
Signatáři současně chválí českou společnost, že zareagovala tak, jak je jí to ve chvílích velkých dějinných vzepětí vlastní – otevřela dveře svých domovů a přijala nejvyšší počet válečných uprchlíků v přepočtu na počet obyvatel, převážně žen a dětí.
„O čtyři roky později ruský teror pod Putinovým vedením nikterak nepolevuje, naopak čím dál silněji trýzní ukrajinské obyvatelstvo a plánovitě ničí civilní infrastrukturu země. Páchá každým dnem velké množství válečných zločinů a zřejmě i zločiny proti lidskosti s prvky genocidy ukrajinského národa. Ukrajinští uprchlíci v ČR se mezitím integrovali do české společnosti a stali se mimo jiné přínosem pro hospodářský rozvoj. Bez jejich přítomnosti by nyní nemohla fungovat celá odvětví naší ekonomiky,“ píše se dále v prohlášení.
