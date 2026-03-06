0:00
6. 3. 2026

„Ideologové“ vládní koalice propadli lobby technologických gigantů a vyrazili do boje za svobodu slova

Kristýna Jelínková

„Strašák“ některých vládních poslanců v podobě evropského nařízení o informačních službách se v pátek dostal na program jednání sněmovny. Poslanci projednávali zákon o digitálních službách, který má úpravu do českého zákona zavést. Respektive už dávno měl. 

Předloha je velmi obsáhlá, ale ve zkratce řečeno zavádí jednoduché pravidlo – co je nelegální v běžném prostředí, je nelegální i on-line. Uživatelé budou mít možnost prostřednictvím řádně odůvodněného oznámení upozornit na nelegální obsah. Cílem je bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné on-line prostředí. Jenže část koalice tvrdí, že v současném znění povede k větší cenzuře na internetu. 

Původní plán byl, že zákonodárci předlohu schválí zrychleně v takzvané devadesátce. Česku totiž hrozí miliardová pokuta – případ bude řešit Soudní dvůr Evropské unie a spolu s tuzemskem před ním stane Polsko, Španělsko, Portugalsko a Kypr. 

Ještě v pátek ráno o tom byl přesvědčen i gesční ministr Karel Havlíček. Když redakci o pár desítek minut říká, že nakonec předloha projde standardním způsobem, protože „devadesátku“ zablokují vládní kluby včetně toho jeho, prochází kolem poslankyně za Zelené Irena Ferčíková Konečná a frustrovaně namítá, že se tím ochrana uživatelů opět oddaluje. Vicepremiér krčí rameny, říká, že s tím bohužel nic neudělá, a mizí v sále. 

