Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Historie6. 3. 202613 minut

Íránský sen rozvrátily zájmy velmocí i represe domácích autoritářů

Ideály demokracie, nezávislosti a stability, které provázely moderní dějiny země, se jeví vzdálenější než kdy dřív

Jakub Koláček

USA a Izrael zaútočily na Írán. Vše o tématu ➡️

Válka, kterou zahájil společný izraelsko-americký útok na Írán, bude mít nepochybně zásadní důsledky pro Blízký východ i pro celý svět. Jaké budou ale pro Írán samotný? Jednou z možností, jak na tuto otázku odpovědět, je zasadit současné události do kontextu moderních íránských dějin a určit tři hlavní motivy, které v nich lze sledovat. Jsou jimi boj za demokratickou vládu, obrana národní nezávislosti a snaha o dosažení stability a prosperity.

Všechny tři v zemi v různou dobu zažívaly své vzestupy a pády – a právě pohled na ně nám může naznačit, kam se situace může ubírat dnes. Je to nejen proto, že některé jevy a procesy se v dějinách opakují, ale i proto, že minulost se může stát inspirací pro porozumění současnosti a může ovlivňovat budoucí volby. Ostatně, demokracie, suverenita a stabilita se často zmiňují i dnes. Jak to tedy s nimi bylo v minulosti?

Stabilita cennější než cokoli jiného

Počátky Íránu jako moderního státu a národa můžeme symbolicky umístit do roku 1906. Bylo to poprvé, kdy se různé vrstvy společnosti úspěšně spojily v boji za právo utvářet svůj vlastní osud. Ústavní revoluce, vyvolaná nenásilným masovým hnutím, odebrala moc vládnoucí monarchii kádžárovských šáhů a předala ji, na základě první ústavy v dějinách země, do rukou parlamentu. Toto hnutí se neobjevilo náhodně. Navazovalo na rostoucí deziluzi z vlády, pod níž Írán spěl k úpadku a ztrátě samostatnosti pod tlakem ruského a britského impéria.

