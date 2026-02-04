0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Muž, který porazil fotbalovou hydru
7. 4. 202621 minut

Blíž k Měsíci, nejdál od Země. Artemis II je největší událostí v kosmonautice za poslední dekády

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Historický okamžik a mise, která je pro drtivou většinu populace premiérou. Tři astronauti a jedna astronautka na začátku dubna odstartovali z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a v rámci mise Artemis II se po víc než padesáti letech, konkrétně od roku 1972, vydali k Měsíci. V pondělí posádka v kosmické lodi Orion překonala rekordní vzdálenost od Země, přičemž v úterý ráno se dostali ještě dál. Podle NASA šlo o skoro 407 tisíc kilometrů. Zároveň posádka úspěšně proletěla kolem odvrácené strany Měsíce. Jaký je průběh mise a co je jejím cílem? V čem má čtyřčlenná posádka hned tři prvenství? Co by na misi Artemis II mělo navázat? Nejen o tom mluví v úterní epizodě popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Kosmonautix.cz. Moderuje Zuzana Machálková.

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

414 článků
414 podcastů
Všechno k sérii

