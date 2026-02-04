Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Muž, který porazil fotbalovou hydru
2. 4. 202616 minut

Katolická církev by při přijetí česko-vatikánské smlouvy měla výhody nad zbytkem společnosti

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor se Silvií Lauder

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Ústavní soud v týdnu vydal verdikt k česko-vatikánské smlouvě, přičemž uvedl, že dva články jsou v rozporu s českým ústavním pořádkem. Problematické body představují zpovědní tajemství, které by katolickou církev zvýhodňovalo oproti zbytku společnosti, a také přístup k církevním archivům, který by se smlouvou mohl pro badatele omezit. Takzvaný konkordát prosadila ještě vláda Petra Fialy z ODS, který uvedl, že rozhodnutí ÚS respektuje, ale že je to škoda, protože by smlouva sloužila české společnosti. Jak konkrétně? A co s ní bude dál? Nejen o tom mluví ve čtvrteční epizodě Silvie Lauder.

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

413 článků
413 podcastů
Všechno k sérii

