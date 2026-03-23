Na Hormuzském průlivu závisí celý svět. Írán ukazuje, že není tak slabý, jak si USA a Izrael myslely
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou
Výtah Respektu: Pokud Írán neumožní otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zahájí útoky na íránské elektrárny a srovnají je se zemí. Tak znělo ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa, které na své sociální síti Truth Social zveřejnil o víkendu. Vypršet mělo v noci na úterý. V pondělí po poledni nicméně šéf Bílého domu otočil a oznámil, že nařídil pětidenní podmínečné odložení útoků na íránské elektrárny a jadernou infrastrukturu. Podle něj k tomu přispěla jednání z posledních dnů, které USA vedly se zástupci Íránu. Teherán, který Spojeným státům v případě útoku vyhrožoval odvetou, ovšem takové rozhovory popřel. Znamená to, že se Trump zalekl? Co mohlo mít na oznámené odložení vliv? Jak významný byl Hormuzský průliv před začátkem války na Blízkém východě a co se v něm děje od 28. února? Co by znamenalo jeho úplné uzavření, kterým Írán hrozí, pro zbytek světa? Nejen o tom mluví v pondělní epizodě Dominika Perlínová. Čtěte také: Proč Trump neměl plán pro případ, že Írán uzavře Hormuzský průliv
