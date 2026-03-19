Proč Trump neměl plán pro případ, že Írán uzavře Hormuzský průliv
Ve válce má vždy slovo i nepřítel
Je až zarážející, jak byl prezident Trump a jeho poradci zaskočeni, když Írán na letecké údery Spojených států a Izraele odpověděl útoky na lodní dopravu v oblasti Perského zálivu, konkrétně v Hormuzském průlivu. Vojenští stratégové už desítky let poukazují na to, že tato vodní cesta, kterou prochází pětina světové produkce ropy a zkapalněného zemního plynu, je vůči íránským útokům velmi zranitelná. Trumpova administrativa však podle zpravodajství CNN v utajených brífincích přiznala, že s uzavřením průlivu nepočítala, protože úředníci předpokládali, že takový krok by poškodil Írán více než Spojené státy.
Tím, že nedokázala předvídat reakci Íránu, ignorovala administrativa dynamiku, na niž rád upozorňoval bývalý ministr obrany James Mattis, jenž byl ve funkci během Trumpova prvního prezidentského období: Jakmile začne konflikt, „ke slovu se dostane i nepřítel“ – a získá možnost ovlivnit výsledek střetu. Američtí představitelé drasticky podcenili schopnost íránského režimu přežít, přizpůsobit se a vrátit úder. Prezident odstartoval válku v okamžiku, který si sám zvolil, přesto se nyní zdá, že USA nevědí, jak dál postupovat.
Kampaň, již Trump zahájil ve spolupráci s Izraelem, se dosud opírala o převahu ve vzduchu a o podrobné zpravodajské informace o tom, které cíle zasáhnout. Írán však disponuje řadou způsobů, jak ohrozit plavidla v Hormuzském průlivu. Je významným výrobcem levných bezpilotních letounů, jež Rusko v uplynulých čtyřech letech se smrtícím účinkem nasadilo proti Ukrajině. Teherán zřejmě využívá také námořní drony a podle některých zpráv klade v průlivu miny. Mnohé ze systémů používaných k nasazení těchto zbraní jsou malé a lze je snadno přepravovat, takže jejich vystopování a sledování není jednoduché. Vyžaduje to neustálé letecké hlídky, ale i přes ně některé íránské vybavení proklouzne.
Nasazení amerických válečných lodí k doprovodu plavidel z Perského zálivu přes Hormuzský průliv by mohlo pomoci ochránit tok ropy a dalších životně důležitých surovin touto úžinou, ale zároveň by doprovodná plavidla vystavilo nebezpečí. Trumpovu administrativu tak zřejmě tato možnost právem děsí. „Stane se to poměrně brzy, ale nemůže to být hned. Prostě na to nejsme připraveni,“ uvedl pro CNBC o vyslání doprovodných lodí ministr energetiky Chris Wright. Někteří vojenští experti naznačují, že jediným způsobem, jak mohou Spojené státy obnovit obchod přes tento životně důležitý průliv, je vyslat do Íránu pozemní síly, což by podle průzkumů veřejného mínění bylo u americké veřejnosti velmi nepopulární.
