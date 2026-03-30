30. 3. 2026
Maďarsko dva týdny před volbami. Špionská aféra podtrhuje hrozící prohru Viktora Orbána
S Tomášem Brolíkem o dění v Maďarsku před zásadními volbami, které konají 12. dubna
Maďaři jdou za necelé dva týdny k volbám. Je reálné, že by po šestnácti letech skončila vláda premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz? A jaká témata můžou volby ve víru špionážních a reálných i smyšlených zahraničních vlivů mezi voliči rozhodnout? Nejen o tom mluví zástupce šéfredaktora Tomáš Brolík ve Výtahu Respektu se Štěpánem Sedláčkem.
