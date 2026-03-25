Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
25. 3. 202623 minut

Čtyřicet lidí bez domova dostalo sto tisíc. Nejčastěji je dali za bydlení, ukázal unikátní projekt

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Melanií Zajacovou, vedoucí výzkumného týmu v experimentu New Leaf Česko

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: V Česku proběhl experiment, který ve vysokopříjmové zemi v Evropě nemá obdoby. Organizace Neposeda z. ú., výzkumný tým z Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národního centra sociálních studií vybrali v rámci projektu New Leaf 40 lidí bez domova, kterým dali 100 tisíc korun a sledovali, jak s tím během dvanácti měsíců naloží. Dali peníze na alkohol a drogy, nebo je to stereotyp a lidé bez domova si zajistili práci a bydlení? V čem se český projekt liší od kanadského, kterým se inspiroval? Budou výsledky nějak využitelné v praxi? A jakou roli by v tom mohl mít stát? Ve středeční epizodě odpovídá vedoucí výzkumného týmu Melanie Zajacová z Katedry sociální práce FF UK.

