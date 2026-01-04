Dění na Slovensku zavání normalizací. Pozitivní je, jak těžko Fico hledá kolaboranty
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Erikem Taberym
Výtah Respektu: V Bratislavě v úterý proběhla demonstrace kvůli zásahům do kultury. Organizovala ji občanská platforma Otevřená kultura a zúčastnilo se jí kolem 14 tisíc lidí. Požadovali například odvolání ministryně kultury, vedení veřejnoprávního dotačního fondu i veřejnoprávní STVR. Jak totiž ve středeční epizodě upozorňuje Erik Tabery, současné dění zavání normalizací: „Děje se toho strašně moc. Jen v posledních týdnech jsme byli svědky bezprecedentního útoku na policejní vyšetřovatele. Pak unikly nahrávky o tom, jak docházelo k ovlivňování a spolupráci na ose Maďarsko, Slovensko a Rusko. Došlo k dalším vyhazovům z veřejnoprávních médií. Propouští se z různých kulturních institucí. Jdou cíleně i do lokálních kulturních institucí typu muzeum. Nedává to logiku, ale vláda to seká, jak může." Co přesně aktuálně ohrožuje slovenské kulturní projekty? Jaké jsou motivace tamních politiků a političek? A jaká je paralela s politickým děním v Česku? Moderuje Zuzana Machálková.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série