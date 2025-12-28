Film týdne: Bůh je v detailu. Nová detektivka ze série na nože je zábavná i politická
Vytvořit rozpoznatelnou značku se poměrně rychle podařilo režisérovi a scenáristovi Rianu Johnsovi s jeho sérií mysteriózních detektivek Na nože. Nadšeně přijatý první díl mu v roce 2019 vynesl pověst inovátora lehce předvídatelného žánru. Záhadný zločin složil dohromady tak precizně s přídavkem metaroviny pohrávání si s pravidly detektivek Agathy Christie, že se zdálo, že stvořil svébytného následovníka Hercula Poirota. Geniálního jižanského detektiva Benoita Blanca si navíc zahrál ve své první post-bondovské roli Daniel Craig. Po lehce rozpačitém pokračování Glass Onion se nyní Johnson vrátil ve formě s novinkou Probuzení mrtvého muže. Oním mrtvým je autoritářský, charismatický monsignor Wicks. Psychickým terorem a manipulací vin a slabostí drží v šachu své farníky: násilnického doktora, právničku s otcovským komplexem, bezskrupulózního influencera, víře fanaticky oddanou správkyni kostela. Když neútočí, snaží se je s fundamentalistickým zápalem sjednotit proti nastupující hrozbě ateismu. Jeho protipól představuje mladý otec Jud ( Josh O’Connor), bývalý boxer pronásledovaný minulostí, ale pevný ve víře v lidské dobro. Je morálním jádrem filmu – Johnson kvůli němu dokonce radikálně odstaví stranou až do čtyřicáté minuty Blanca, svůj největší trumf. Nositelem pravdy totiž tentokrát není mág-detektiv, který vyřeší dokonale nemožný zločin, ale „mladý, hloupý a Krista plný“ kněz, pro nějž není víra cestou k moci, ale k odpuštění a soucitu. Jud se ale také rychle stane hlavním podezřelým. Video ukazuje, jak vyhrožuje Wicksovi poté, co se nechal vyprovokovat jeho šikanováním. Následuje zamotané, v temnotě často ponořené vyšetřování, v němž se Blanc dostává nečekaně často do úzkých a kde figuruje vše od jedu přes ďábla až po kyselinu. Vychází také najevo, že v pobožné komunitě jsou pohřbené i obrazné mrtvoly vzešlé z netolerance, bigotnosti a mizogynie.
Johnson tentokrát neřeší ani tak vraždu samotnou, ale proč ji někdo potřebuje změnit v zázrak. Jeho detektivky vždy nesly progresivní linku. Tady jí je téma spojenectví křesťanství a politické moci, fanatismu a ochoty věřit lži, pokud umožní někam patřit. Jméno Donald Trump nikdy nepadne. Je ale evidentní, že je tu ve hře jeho kult osobnosti a nenásilné paralely se současnou Amerikou. Johnson přitom nikdy neztratí ze zřetele své první přikázání – bavit.
