Co nás čeká v roce 2026
Přijedou Moby, Nick Cave nebo Oklou
Své hlavní hvězdy už představily takřka všechny velké tuzemské festivaly. Pražské jaro uvede Barbaru Hannigan v adaptaci opery Francise Poulenca a Jeana Cocteaua Lidský hlas, která zachycuje poslední rozhovor ženy s bývalým milencem na druhé straně telefonu. Rock for People láká na Gorillaz, popovou zpěvačku Halsey a speciální finální den věnuje Iron Maiden. Pražský festival Metronome se v desátém ročníku stěhuje z Výstaviště do Letňan, kde vystoupí Nick Cave & The Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers nebo shoegaze průkopníci Slowdive. Na Colours of Ostrava pod vedením nového uměleckého šéfa Filipa Košťálka dorazí Lorde, Moby nebo Twenty One Pilots. Brněnské Pop Messe má na programu francouzskou hvězdu alternativního popu Oklou, jejíž aktuální album Choke Enough bodovalo v mnoha výročních anketách hudební kritiky.
Po Oppenheimerově bombě Homérova Odyssea
O Christopheru Nolanovi se mluví hlavně jako o tvůrci s výraznou autorskou vizí, který přísahá na čistotu kinematografie a sílu filmového média v digitální éře. Už podstatně méně jako o spolehlivém režisérovi letních hitů, kterým je v podstatě po celé dvě dekády, jež uplynuly od premiéry jeho snímku Batman začíná. Svůj status zpečetil před dvěma lety dramatem Oppenheimer, které senzačně táhlo nahoru návštěvnost kin v postcovidové nejistotě. Něco podobného se očekává příští rok od Nolanova historického velkofilmu Odyssea podle Homérovy předlohy.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu