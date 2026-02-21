0:00
21. 2. 2026

Usmívat se a jít si svojí cestou. Jako Marco Rubio

Vztahy USA–EU: Trumpův ministr se snažil zahladit rány, jenže málo 

Marek Švehla

Změnila Trumpova Amerika svoji tvář a otevírá nám konečně svoji náruč, nebo jsou viceprezident J. D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio něco jako hodný a zlý policajt, kteří uplatňují různé metody, ale cíl mají stejný? Tahle otázka přišla na přetřes po vystoupení Rubia na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Zatímco Vance vloni ze stejného místa arogantně vyčetl Evropské unii nedostatek úcty k názorům dezinformační a proruské scény, Rubio naopak ubezpečoval, že Evropu a USA vidí jako součásti jedné „západní civilizace“ s hrdou historií a kulturou. Zmínil Mozarta, Shakespeara, Michelangela a USA označil za „dítě Evropy“. 

Po nedávných Trumpových výhrůžkách útokem na Dánsko a urážení evropských vojáků NATO, jak se prý při misi v Afghánistánu zbaběle schovávali kdesi v zadních pozicích, mluvil teď Rubio o tom, že na afghánském bojišti Američané a Evropané krváceli a umírali bok po boku. A evropské spojence vyzval, aby neopouštěli systém mezinárodní spolupráce.

V mnichovském publiku vyvolala jeho řeč aplaus vestoje a nadšení neskrývali ani vládní politici v čele s ministrem zahraničí Petrem Macinkou a místopředsedou ANO Radkem Vondráčkem, který ocenil, jak byl Rubiův projev „nabitý informacemi“ a „pečlivě připravený“.

