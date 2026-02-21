0:00
Astrounat Brázda
2 minuty

Hlavně ochránit ženy

Olympijské hry: Bližší pohled na téměř kteroukoli disciplínu ukazuje, že na sportovkyně se nehledí jako na rovnocenné mužům

Dominika Perlínová

Zimní olympijské hry v Itálii se chlubí, že jsou ze všech dosavadních olympiád genderově nejvyváženější. Téměř polovina účastnic jsou ženy a 50 z celkem 116 soutěží je věnováno právě jim. Bližší pohled na téměř kteroukoli disciplínu ale ukazuje, že na sportovkyně není hleděno jako na rovnocenné mužům.

Hokejistky musí nosit mřížku, která je chrání před pukem, ale je přes ni hůře vidět – protože na rozdíl od mužů oficiálně nejsou profesionální sportovkyně, i když se hokejem živí. Biatlonistky ve všech závodech běží kratší vzdálenosti, historicky kvůli poměru času na střelbě, což ale už díky rychlejším sportovkyním neplatí.

Ve slalomu lyžařky projíždějí menším počtem branek. Ve skocích na lyžích se ženy letos poprvé domohly stejně velkého můstku po roky trvající debatě, ačkoli tomu fakticky nic nebránilo. Stejně jako na posledních zimních hrách se vzdálenostmi v běhu na lyžích, kde už běhají totéž co muži. 

