Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Česká veřejnost si se zármutkem připomenula čtrnácté výročí smrti prezidenta Václava Havla. Evropská unie se dohodla na společné půjčce 90 miliard eur k financování chodu Ruskem napadené Ukrajiny, ale Česká republika, Maďarsko a Slovensko společně oznámily, že se této záchranné solidární akce nebudou účastnit. Z průčelí secesního hotelu Veliš ve Žďáru nad Sázavou musel být autojeřábem sundán prvorepublikový symbol české státnosti, dvouocasý lev od známého sochaře Jana Štursy, který náhle popraskal a odpadávající kusy jeho těla začaly smrtelně ohrožovat chodce. Stín války opět klepe na dveře Evropy. To je realita. Musíme být připraveni ji odrazit, citoval i zdejší tisk slova britského ministra ozbrojených sil Alistaira Carnse, podle nějž se Británie rychle připravuje na válku s Ruskem, ale mnoho lidí nevidí, neslyší a ani necítí nebezpečí, přestože ruská agrese proti Ukrajině zuří již téměř čtyři roky. Musíme to lidem vysvětlit, aby to pochopili, ne aby se báli, ale aby pochopili, odkud tyto hrozby pocházejí a proč je tak důležitá obrana a přístup celé společnosti, dodal Carns s tím, že každý občan by měl vědět, „co konflikt znamená a jaká je jeho role v obraně každého centimetru našeho území, pokud bychom šli do války“. Památník Lidice začal připravovat restauraci tamního chátrajícího sousoší dětských obětí druhé světové války, na jehož bronzovém povrchu se podepsal zub času. Armáda nachystala novou koncepci mobilizace a předala ji politikům k rozhodnutí s tím, že podle stávajících pravidel nebudou na zvládnutí krize stačit pouze profesionální vojáci a muži z aktivních záloh a je třeba dopředu znát počet Čechů ochotných zapojit se aktivně do obrany země. Majitel společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič věnoval 100 milionů korun iniciativě Dárek pro Putina, která se zabývá vybíráním dobrovolných příspěvků na nákup zbraní pro bránící se Ukrajinu. Lidé se snaží uniknout bezmoci, získat akceschopnost a ovlivňovat věci, citoval tisk slova, kterými bývalá prezidentka asociace Mladých evropských federalistů Christelle Savall vysvětlila rostoucí zájem evropské mládeže o vstup do řad této neziskové organizace usilující o vznik Spojených států evropských stojících na hodnotách míru, svobody a solidarity. Kromě odmítnutí jakéhokoli podílu na evropské pomoci Ukrajině slíbila vláda Andreje Babiše na svém prvním zasedání občanům, že se nebude nijak účastnit solidárního unijního projektu na vyřešení problému migrace a že v Česku nezavede už celounijně schválený a rozbíhající se systém nových emisních povolenek zaměřený tentokrát kvůli klimatu a čistému vzduchu na emise z dopravy a vytápění budov. Průnik arktického vzduchu přinesl do českých zemí sníh a mráz. To je mi záhadou, proč se tak nechováme, protože hospic je taky taková porodnice – porodnice pro nebe – a v některých starých civilizacích to byla chvíle velkých oslav, narození pro věčnost, odpověděl ředitel prachatického Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna Robert Huneš na otázku ve vánočním rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlasu: „Žasneme, když se dítě rodí, připadá nám úplně fantastické, že přišel nový člověk. Je to zázrak. Proč se nechováme stejně, se stejnou laskavostí a se stejnou něhou, když je život na konci?“. V pražské zoo se při houpání nad vodním příkopem pustil lana a utonul vězněný orangutan, člověk z lesa, kterého správa zahrady pokřtila jménem Kawi.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu